Немецкий помощник с необычным именем! Как М113 спасает ВСУ на фронте, и какие впечатления украинских защитников

Эвакуировать раненых или отремонтировать тяжелую технику на поле боя? Все это нашим военным помогают делать бронетранспортеры М113, предоставленные Украине международными партнерами. Таких машин на вооружении около 1500.

Привозили новые бронетранспортеры из разных стран мира, например, Австралия и США.

Большинство из М113 имеют уже значительный пробег, но встречаются и совсем новые экземпляры. В некоторых обновленных моделях, изготовленных в Германии, встроен усовершенствованный двигатель производства Mercedes.

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Как говорят украинские военные, такой тип двигателей можно встретить и на сельскохозяйственной технике. Правда, там они уже немного проще устроены.

Военный вариант все же более усложнен, потому что должно выполнять немало работы на поле боя. К примеру, этот бронетранспортер может выдержать выстрел из пулемета и РПГ.

Поэтому украинские военнослужащие считают, что М113 — это хорошая защита для пехоты. Именно он кроме эвакуации или ремонта может помочь пехоте с прикрытием от пулеметного вражеского огня.

Сомнений в эффективности М113 не закрадывается, поскольку эта машина уже хорошо испытана. Такие бронетранспортеры использовались во время многих мировых конфликтов, таких как, например, война во Вьетнаме.

Теперь свои возможности М113 демонстрирует и во время полномасштабной российско-украинской войны и обязательно поможет правде и свету завоевать свободу мира.

Также украинцы надеются, что совсем скоро удастся опробовать и другие виды вооружения, которое передадут Украине западные партнеры. Читай, что особенного в танках Leopard, и почему они так необходимы Украине.

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