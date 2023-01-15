Німецький помічник з незвичним іменем! Як М113 рятує ЗСУ на фронті, та які враження українських захисників

Евакуювати поранених чи відремонтувати важку техніку на полі бою? Усе це нашим військовим допомагають робити бронетранспортери М113, які Україні надали міжнародні партнери. Таких машин на озброєнні майже 1500.

Привозили нові бронетранспортери з різних країн світу, як, наприклад, Австралія та США.

Більшість з М113 мають вже значний пробіг, але трапляються й зовсім нові екземпляри. У деяких оновлених моделях, що виготовлені у Німеччині, вбудований вдосконалений двигун виробництва Mercedes.

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Як розповідають українські військові, такий тип двигунів можна зустріти й на сільськогосподарській техніці. Щоправда, там вони вже трохи простіше влаштовані.

Військовий варіант все ж таки більш ускладнений, бо має виконувати чимало роботи на полі бою. Наприклад, цей бронетранспортер може витримати постріл з кулемета та РПГ.

Тому українські військовослужбовці вважають, що М113 — це хороший захист для піхоти. Саме він, окрім евакуації чи ремонту, може допомогти піхоті з прикриттям від кулеметного ворожого вогню.

Сумнівів в ефективності М113 не закрадається, оскільки ця машина вже добре випробувана. Такі бронетранспортерм використовували під час багатьох світових конфліктів, таких як, наприклад, війна у В’єтнамі.

Тепер свої можливості М113 демонструє і під час повномасштабної російсько-української війни та обов’язково допоможе правді й світлу вибороти свободу світу.

Також українці мають надію, що зовсім скоро вдасться випробувати й інші види озброєння, яке передадуть Україні західні партнери. Читай, що особливого в танках Leopard, та чому вони так необхідні Україні.

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