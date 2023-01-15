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Німецький помічник з незвичним іменем! Як М113 рятує ЗСУ на фронті, та які враження українських захисників

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Січня 2023, 21:30

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