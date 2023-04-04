В Днепре появилось необычное такси: водителю помогает собачка Бени

Такси с четверолапым!
Вместе с семьей и американским стаффом на прозвище Бени Алексей уехал из Харьковской области, потому что россияне разрушили его дом.
В прифронтовом Днепре мужчина начал жизнь с нуля, а помог домашний любимец.
Большинство водителей у нас работают в фирменных жилетах. Поскольку Бени — член команды, мы также приобрели ему фирменную жилетку. Мы провели опрос среди клиентов и большинство ответили положительно, — рассказывает региональный представитель сервиса такси Денис Гура.
Большинство водителей у нас работают в фирменных жилетах. Поскольку Бени — член команды, мы также приобрели ему фирменную жилетку. Мы провели опрос среди клиентов и большинство ответили положительно, — рассказывает региональный представитель сервиса такси Денис Гура.
Сейчас они вместе работают в службе такси и у них есть постоянные клиенты. Детали — в сюжете.
Козы, овцы и… крокодил! Сыроварня стала приютом для сотен эвакуированных животных. Невероятную историю смотри в нашем материале.
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