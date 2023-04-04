У Дніпрі з’явилося незвичне таксі: водієві допомагає песик Бені

Таксі з чотирилапим!

Разом із родиною та американським стафом на прізвисько Бені Олексій виїхав із Харківщини, бо росіяни зруйнували його будинок.

У прифронтовому Дніпрі чоловік почав життя з нуля, а допоміг домашній улюбленець.

Зараз також дивляться

Більшість водіїв у нас працююють у фірмових жилетках. Оскільки Бені — член команди, то ми також придбали йому фірмову жилетку. Ми провели опитування серед клієнтів та більшість відповіли позитивно, — говорить регіональний представник сервісу таксі Денис Гура.

Нині вони разом працюють у службі таксі та навіть мають постійних клієнтів. Деталі — у сюжеті.

Кози, вівці та… крокодил! Сироварня стала притулком для сотень евакуйованих тварин. Неймовірну історію дивись у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!