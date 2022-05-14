Отстроить все разрушенное жилье в Киеве за лето: Виталий Кличко о планах и ситуации в столице сегодня

В Киев уже вернулось полтора миллиона жителей, и от этого столица просто расцветает, потому что наибольшее ее достояние – это киевляне.

Правда, пока есть определенные неудобства, перебои с общественным транспортом, метро во время тревог не ездит наземными станциями, но все же ходит оно по четкому графику.

Как город планирует восстанавливаться и возвращать полноценную и мирную жизнь, рассказал Киевский городской голова Виталий Кличко.

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Самая большая головная боль сейчас — разрушенная инфраструктура. Российские ракеты в Киеве нанесли ущерб 200 жилых домов, школы, детсады и больницы. Специалисты уже все обследовали и считают, сколько будет стоить восстановление.

К счастью, опорные конструкции в панельных зданиях устояли, так что Виталий Кличко рассчитывает, что удастся отремонтировать все за лето.

Все дома подлежат реставрации. Теперь наша задача за теплый период отремонтировать их, чтобы дать людям возможность вернуться домой.

С 15 мая в Киеве меняется время комендантского часа – с 23.00 до 05.00. Вместо этого дольше будет ходить общественный транспорт.

Например, метро будет работать с шести утра до десяти вечера, а трамваи и троллейбусы до половины одиннадцатого. Однако проезд теперь будет платным.

Во время воздушной тревоги турникеты будут опускаться, а проход на станции метро будет бесплатным.

Напомним, ранее Татьяна Высоцкая поделилась впечатлениями по возвращении в Киев.