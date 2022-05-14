Lifestyle

Відбудувати усе зруйноване житло у Києві за літо: Віталій Кличко про плани та ситуацію у столиці сьогодні

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 14 Травня 2022, 23:22

Більше відео
0:05:30
Kalush має високі шанси перемогти на Євробаченні
Kalush Orchestra має високі шанси перемогти — чи готова до цього Україна та де дивитись Євробачення 2022
0:11:17
Коли в Києві з'явиться пальне?
Коли у Києві з’явиться паливо — Микола Поворозник про усі нюанси
Avatars for Ukraine
Розробники найпопулярніших відеоігор створили 70 цифрових NFT-аватарів — як це допоможе Україні
Чи треба платити за комуналку під час війни
Вдома не живеш, а платіжки все одно приходять. Чи треба платити за комуналку ВПО та у зруйнованих будинках
Дивитись більше

Останні відео
0:03:12
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні

Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні
0:03:28
Віталій Кличко про ситуацію у столиці сьогодні
Відбудувати усе зруйноване житло у Києві за літо: Віталій Кличко про плани та ситуацію у столиці сьогодні
0:04:22
звернення зеленського 14 травня
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні
0:03:08
Ситуація в Миколаєві 14.05.2022
Постійні обстріли, відновлення водопостачання та ситуація на фронті — Кім про новини Миколаївщини
0:05:30
Kalush має високі шанси перемогти на Євробаченні
Kalush Orchestra має високі шанси перемогти — чи готова до цього Україна та де дивитись Євробачення 2022
0:05:15
Вадим Денисенко про ситуацію в Росії
Боїться бунту? Чому Путін береже спокій своєї столиці та не відправляє москвичів на передову   
0:05:42
Тарас Чмут про ситуацію на фронті за напрямками 14 травня 2022
Усе краще, ніж могло бути! Голова фонду Повернись живим про ситуацію на Донбасі та Харківщині
0:03:48
НАТО
Історія змінюється на очах. Чому Фінляндія та Швеція захотіли вступити до НАТО після нападу Росії на Україну?
0:05:39
Ірина Верещук про евакуацію поранених бійців з Азовсталі
Чи є шанс вивезти важкопоранених бійців з Азовсталі? Ірина Верещук про процес перемовин
0:03:37
Аеророзвідка
Аеророзвідка задає жару росіянам — як працюють професіонали в Україні
Більше відео
Де і як зберігають тіла російських солдатів в Україні
Читати далі
Непринадна доля російських окупантів: куди діваються тіла загиблих рашистів в Україні
звернення зеленського 14 травня
Читати далі
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі — про що говорив Зеленський у новому зверненні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь