Відбудувати усе зруйноване житло у Києві за літо: Віталій Кличко про плани та ситуацію у столиці сьогодні

До Києва вже повернулося півтора мільйона жителів, і від цього столиця просто розквітає, тому що найбільше її надбання — це кияни.

Правда поки є певні незручності, перебої з громадським транспортом, метро під час тривог не їздить наземними станціями, та все ж ходить воно за чітким графіком.

Як місто планує відбудовуватись і повертати повноцінне і мирне життя — розповів Київський міський голова Віталій Кличко.

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Найбільший головний біль нині — зруйнована інфраструктура. Російські ракети у Києві вразили 200 житлових будинків, школи, дитсадки та лікарні. Фахівці вже все обстежили та рахують, скільки коштуватиме відбудова.

На щастя, опорні конструкції у панельних будівлях встояли, тож Віталій Кличко розраховує, що вдасться відремонтувати все за літо.

Всі будинки підлягають реставрації. Тепер наше завдання за теплий період відремонтувати їх, щоб дати можливість людям повернутись додому.

Від 15 травня у Києві змінюється час комендантської години — від 23.00 до 05.00. Натомість довше ходитиме громадський транспорт.

Наприклад, метро буде працювати від шостої ранку до десятої вечора, а трамваї й тролейбуси до пів на одинадцяту. Однак проїзд тепер буде платним.

Під час повітряної тривоги всі турнікети будуть опускатись, а прохід на станції метро буде безкоштовним.

Нагадаємо, раніше Тетяна Висоцька поділилась враженнями після повернення до Києва.