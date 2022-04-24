Пасха со слезами на глазах: как прошли праздничные службы в храмах Киевской области

Пасхальные службы сегодня правили в деоккупированных городах и селах Киевской области, а также в столичных соборах. Людей пришло немало.

Многие следили за службами по телевидению и через интернет, как призвали власти. И все же людям на освобожденных территориях очень хотелось разделить радость праздника.

В Буче, несмотря на пережитое зверство, люди собрались в храме, на территории которого обнаружили массовые захоронения во время оккупации города русскими. На пасхальную службу, начатую в 06:00, пришло несколько сотен местных, хотя обычно на Пасху храм посещали около 5 000 человек.

Святить корзины пришли те, кто вернулся в Бучу после освобождения, а также пережившие оккупацию. Но вот пасхальный набор в этом году не так богат — большинство магазинов в Буче до сих пор не работают. Поэтому куличи, колбасу и яйца многим передали волонтеры и священники.

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Смотри, как празднуют Пасху в столице и Киевской области.

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