Великдень зі сльозами на очах: як пройшли святкові служби у храмах Київщини

Великодні служби сьогодні правили у деокупованих містах та селах Київщини, а також у столичних соборах. Людей прийшло чимало.

Багато хто стежив за службами по телебаченню та через інтернет, як закликала влада. Та все ж людям на звільнених територіях дуже хотілося розділити радість свята.

У Бучі, попри пережите звірство, люди зібралися у храмі, на території якого виявили масові поховання під час окупації міста росіянами. На великодню службу, яку почали о 06:00, прийшло кілька сотень місцевих, хоч зазвичай на Великдень храм відвідували близько 5 000 людей.

Святити кошики прийшли ті, хто повернувся до Бучі після звільнення, а також ті, хто пережив окупацію. Та от великодній набір цьогоріч не такий багатий — більшість магазинів у Бучі досі не працюють. Тож паски, ковбасу та яйця багатьом передали волонтери та священники.

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Дивись, як святкують Великдень у столиці та Київській області.

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