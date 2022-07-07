Плакала даже погода: как запускали по Днепру веночки с посланием в оккупированные регионы

Украинцы не изменяют традициям Ивана Купала даже во время войны, только вот традиции теперь адаптированы к современным реалиям.

Мы все дружно до сих пор прыгаем через ад российского нападения, а люди запускают веночки с посланиями, написанными от руки, к родным и незнакомцам в оккупацию.

Накануне ночи на Ивана Купала жители Киева и Никополя запустили по Днепру 500 символических веночков с тысячей особых посланий, плакала тогда даже погода.

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Кто адресовал написанное послание родным, а кто-то — всем людям в оккупации, с пожеланиями выдержать все испытания.

Ведь в областях Херсона, которые временно захватили российские военные, почти нет связи. Позвонить могут оттуда только по российской связи, а туда не дозвониться.

Пытаются связаться с теми, кто сейчас вынужденно находится в оккупации, не только с помощью пущенных Днепром веночков.

Сейчас волонтеры и общественные организации работают над проектом Письма в оккупацию. Однако нацелен он не только на тех, с кем потеряна связь.

Председатель Организации Крыма СОС Денис Савченко рассказывает, что проект Письма в оккупацию необходимы и тем, кто на свободной территории, ведь люди должны понимать состояние тех, кто сейчас в оккупации.

А какую жизнь в оккупации и кого можно назвать коллаборантом, мы рассказывали в прошлом материале.