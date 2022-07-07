Плакала навіть погода: як запускали Дніпром віночки з посланням в окуповані міста

Українці не змінюють традиціям на Івана Купала навіть під час війни, тільки от традиції тепер адаптовані до сучасних реалій.

Ми всі дружно досі стрибаємо через пекло російського нападу, а люди запускають віночки з посланнями, написаними від руки, до рідних та незнайомців в окупацію.

В переддень ночі на Івана Купала жителі Києва та Нікополя запустили по Дніпру 500 символічних віночків з тисячею особливих послань, плакала тоді навіть погода.

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Хтось адресував написане послання рідним, а хтось — всім людям в окупації, з побажаннями витримати всі випробування.

Адже в областях Херсона, які тимчасово захопили російські військові, майже немає звязку. Подзвонити можуть звідти тільки за російським зв’язком, а туди майже не додзвонитися.

Та намагаються зв’язатися з тими, хто зараз вимушено знаходиться в окупації, не лише за допомогою пущених Дніпром віночків.

Зараз волонтери й громадські організації працюють над проектом Листи в окупацію. Однак націлений він не лише на тих, з ким втрачений зв’язок.

Голова Організації Крим СОС Денис Савченко розповідає, що проект Листи в окупацію необхідні й тим, хто на вільній території, адже люди мають розуміти стан поневолених.

А яке воно життя в окупації й кого можна назвати колаборантом, ми розповідали у минулому матеріалі.