Lifestyle

Кто-то смотрит YouTube, а кто-то не может вызвать скорую: от чего нужно отказаться, если исчезает связь

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 04 ноября 2022, 19:00

Больше видео
0:02:31
Комунальники
Рыцари с метлами вместо мечей: столичные коммунальщики спасают Киев от разрухи
0:02:33
буржуйки для військових
Тепло в каждый блиндаж! Как супруги изготовляют буржуйки для военных
0:12:12
Фонд Повернись живим збирає гроші на безпілотники для ЗСУ
325 млн грн на опасные беспилотники SHARK! Повернись живим объявляет новый сбор
0:03:32
Черкаси
Не растерялись! Как жители Черкасской области живут без света и воды
Смотреть больше

Последние видео
0:03:48
Исчезает связь, что делать

Кто-то смотрит YouTube, а кто-то не может вызвать скорую: от чего нужно отказаться, если исчезает связь
0:04:28
Сім'я Харенків
Едва не забили до смерти, потому что не захотела сдавать сына: история чудом спасенных из Херсонской области
0:03:18
Мир помогает Украине
От окон до технологического обеспечения: мир с новой силой принялся помогать Украине
0:02:59
Обстрелы Днепропетровской области
Убытков — на миллионы: как приходит в себя Днепропетровская область после российских обстрелов
0:02:31
Комунальники
Рыцари с метлами вместо мечей: столичные коммунальщики спасают Киев от разрухи
0:02:35
Історія шахтаря Іллі з Донеччини, що збив Су-25 та Ка-52
Демилитаризировал врага на $27 млн — история шахтера из Донецкой области, присоединившегося к ВСУ
0:04:14
Татьяна NoScar
“Думала, что никто со мной не будет общаться!” История девушки, лицо которой изувечила война
Карта бойових дій в Україні 04.11.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:28
Лікарі
Давление скачет даже после деоккупации: как в освобожденной Херсонской области медики возвращают людей к жизни
0:02:33
буржуйки для військових
Тепло в каждый блиндаж! Как супруги изготовляют буржуйки для военных
Больше видео
Сім'я Харенків
Читать дальше
Едва не забили до смерти, потому что не захотела сдавать сына: история чудом спасенных из Херсонской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь