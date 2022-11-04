Кто-то смотрит YouTube, а кто-то не может вызвать скорую: от чего нужно отказаться, если исчезает связь

Во время аварийных отключений электроэнергии из-за российских атак у украинцев ухудшается или вообще исчезает мобильная связь. Операторы говорят, что чинят сеть круглосуточно. Но без электроснабжения длительное время мобильные станции не могут работать даже на генераторах или аккумуляторах.

Лишь один из операторов насчитал: за прошедшую неделю их специалисты ликвидировали около 30 тысяч аварий.

Руководитель отдела планирования и развития сети радиодоступа Vodafone Украина Константин Науменко объясняет, что для полного заряда мобильной станции требуется от 12 до 24 часов.

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— Сейчас это просто невозможно: выключают свет, она проработала четыре часа на аккумуляторе, а дальше станция должна восстанавливать заряд.

Некоторые станции оборудованы дизельными генераторами, но, например, в городе поставить их не всегда возможно, говорят специалисты.

К тому же сейчас безумный спрос и уже дефицит всего оборудования на замену электричеству. На более 100 тысяч базовых мобильных станций, сейчас работающих по Украине, дополнительных генераторов и аккумуляторов не накупишь.

Через несколько месяцев подготовиться в экстренном режиме просто невозможно, потому что это закупка оборудования, подключения, логистика и средства, — говорит эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Как быть на связи всегда?

Операторы объясняют: когда выключается одна мобильная базовая станция, автоматически всех пользователей переключают на ближайшую работающую. Голосовые звонки и смс сеть выдерживала бы.

Но украинцы перегружают ее мобильным интернетом: обновляют ленту, загружают фото и видео. И именно поэтому связи может не быть вообще.

— Если вы дополнительно обновляете мессенджер или пытаетесь снова загрузить страницу, открыть какой-нибудь канал на YouTube — создаются дополнительные запросы. Это как лавинообразная очередь — она увеличивается, — говорит Константин Науменко.

Кто-то может смотреть YouTube в это время, а кто-то не сможет вызвать скорую.

Как и с электричеством, операторы просят клиентов при отключениях света минимизировать использование мобильного интернета, выключить автозагрузку видео и фото в мессенджерах.

Чтобы каждую секунду не обновлять новостную ленту, специалисты советуют купить обычный радиоприемник и при отключении света слушать новости. Кроме того, уже восемь месяцев в Украине работает национальный роуминг — если нет сети вашего мобильного оператора, в настройках телефона можно переключиться на другого, чтобы позвонить или отправить смс.

А что делать, когда необходимо срочно выйти на связь, когда исчез свет и не работает твой оператор, мы рассказывали в материале.

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