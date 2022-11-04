Хтось дивиться YouTube, а хтось не може викликати швидку: від чого треба відмовитися, якщо зникає зв’язок

Під час аварійних відключень електроенергії через російські атаки в українців погіршується або й узагалі зникає мобільний зв’язок. Оператори кажуть, що лагодять мережі цілодобово. Втім, без електропостачання тривалий час мобільні станції не можуть працювати навіть на генераторах чи акумуляторах.

Лише один з операторів нарахував: за минулий тиждень їхні фахівці ліквідували майже 30 тисяч аварій.

Керівник відділу планування та розвитку мережі радіодоступу Vodafone Україна Костянтин Науменко пояснює, що для повного заряду мобільної станції потрібно від 12 до 24 годин.

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— Зараз це просто неможливо: вимикають світло, вона пропрацювала чотири години на акумуляторі, а далі станція має відновлювати заряд.

Деякі станції обладнані дизельними генераторами, але, наприклад, у місті поставити їх не завжди можливо, кажуть фахівці.

До того ж нині шалений попит і вже дефіцит усього обладнання на заміну електриці. На понад 100 тисяч базових мобільних станцій, які нині працюють по Україні, додаткових генераторів та акумуляторів не накупиш.

За кілька місяців підготуватися в екстреному режимі просто неможливо, бо це закупівля обладнання, підключення, логістика і кошти, — каже експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Як бути на зв’язку завжди?

Оператори пояснюють: коли вимикається одна мобільна базова станція, автоматично усіх користувачів перекидають на найближчу, яка працює. Голосові дзвінки та смс мережа б витримувала.

Втім, українці перевантажують її мобільним інтернетом: оновлюють стрічку, завантажують фото та відео. І саме через це зв’язку може не бути взагалі.

— Якщо ви додатково оновлюєте месенджер чи намагаєтеся знову сторінку відкрити, якийсь канал на YouTube — створюються додаткові запити. Це як лавиноподібна черга — вона збільшується, — каже Костянтин Науменко.

Хтось може дивитися YouTube в цей час, а хтось — не зможе викликати швидку.

Тож, як і з електрикою, оператори просять клієнтів під час відключень світла зменшити використання мобільного інтернету, вимкнути автозавантаження відео та фото в месенджерах.

Щоб не оновлювати щосекунди новинну стрічку, фахівці радять купити звичайний радіоприймач і під час відключень світла слухати новини. Крім цього вже вісім місяців в Україні працює національний роумінг — якщо немає мережі вашого мобільного оператора, у налаштуваннях телефона можна перемикнутися на іншого і бодай зателефонувати чи надіслати смс.

А що робити, коли необхідно терміново вийти на зв’язок, коли зникло світло та не працює твій оператор, ми розповідали у матеріалі.

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