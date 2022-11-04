Lifestyle

Хтось дивиться YouTube, а хтось не може викликати швидку: від чого треба відмовитися, якщо зникає зв’язок

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 04 Листопада 2022, 19:00

Більше відео
0:02:31
Комунальники
Лицарі з мітлами замість мечів: столичні комунальники рятують Київ від розрухи
0:02:33
буржуйки для військових
Тепло в кожен бліндаж! Як подружжя виготовляє буржуйки для військових
0:12:12
Фонд Повернись живим збирає гроші на безпілотники для ЗСУ
325 млн грн на небезпечні безпілотники SHARK. Повернись живим оголошує новий збір!
0:03:32
Черкаси
Не розгубилися! Як жителі Черкащини живуть без світла та води
Дивитись більше

Останні відео
0:03:48
Зникає зв'язок що робити

Хтось дивиться YouTube, а хтось не може викликати швидку: від чого треба відмовитися, якщо зникає зв’язок
0:04:28
Сім'я Харенків
Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона
0:03:18
Допомога Україні
Від вікон до технологічного забезпечення: світ з новою силою взявся допомагати Україні
0:02:59
Обстріли Дніпропетровської області
Збитків — на мільйони: як оговтується Дніпропетровщина від російських обстрілів
0:02:31
Комунальники
Лицарі з мітлами замість мечів: столичні комунальники рятують Київ від розрухи
0:02:35
Історія шахтаря Іллі з Донеччини, що збив Су-25 та Ка-52
Демілітаризував ворога на $27 млн — історія шахтаря з Донеччини, який приєднався до ЗСУ
0:04:14
Тетяна NoScar
“Думала, що ніхто зі мною не спілкуватиметься!” Історія дівчини, обличчя якої понівечила війна
Хтось дивиться YouTube, а хтось не може викликати швидку: від чого треба відмовитися, якщо зникає зв’язок
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:28
Лікарі
Тиск скаче навіть після деокупації: як на звільненій Херсонщині медики повертають до життя людей
0:02:33
буржуйки для військових
Тепло в кожен бліндаж! Як подружжя виготовляє буржуйки для військових
Більше відео
Сім'я Харенків
Читати далі
Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь