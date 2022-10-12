Эту нацию ничем не испугать — как украинцы отреагировали на массированный обстрел россиянами

Ощущения, как 24 февраля, только страха нет, — так описывали массированный обстрел территории Украины граждане в соцсетях.

Люди знали, куда нужно бежать, качественно оказывали медицинскую помощь пострадавшим, быстро убирали, латали воронки от вражеских атак и демонстрировали нереальную мощь и спокойствие.

Кремль хочет держать в страхе украинцев, но эту нацию уже ничем не испугать.

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А свою ярость народ направляет на эффективные дела. 10 октября наши граждане пожертвовали сотни миллионов гривен донатов. И это при том, что война длится уже восьмой месяц.

Фонд Повернись живим сейчас может закупить дополнительно 300 тепловизоров или 1000 радиостанций для военных.

А благотворители Сергей Притула и Сергей Стерненко обещают оккупантам настоящую месть с помощью дронов-камикадзе и другого новенького оружия, на которое удалось собрать всего за сутки.

Поддержать ВСУ можно разными способами. К примеру, купить книги для военных. Читай больше об акции Верни живым с целью поддержать боевой дух украинской армии.

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