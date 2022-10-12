Lifestyle

Цю націю нічим не злякати — як українці відреагували на масований обстріл росіянами

Христина Величанська 12 Жовтня 2022, 14:00

Більше відео
0:03:22
Вистава про опір окупації Херсону — Лишитися (не) можна
Лишитися (не) можна: вистава про опір окупації Херсона — чому це варто побачити
0:01:37
Українці співають в бомбосховищах під час обстрілів
Як тебе не любити, Києве мій? Українці співали в метро, доки на місто летіли російські ракети
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:07
Трипільські орнаменти: художниця пояснила у чому особливість
Трипільські орнаменти, як мантра на збереження життя! Художниця про культурні традиції українців
Дивитись більше

Останні відео
0:04:49
У Львові відновлюють електроенергію - ситуація в місті сьогодні

Ситуація досить складна — мер Львова про відновлення електроенергії в місті та підготовку до зими
0:03:33
Київщина обстріли
Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ
0:03:39
Реакція українців на масовані обстріли 10-11 жовтня
Цю націю нічим не злякати — як українці відреагували на масований обстріл росіянами
0:05:06
Обстріл Дніпра
Історія з хепі-ендом у Дніпрі: врятоване життя через запізнення та пошуки хвостатого товариша
обмін банкнот
Нацбанк оголосив про вилучення з обігу деяких банкнот — які гривні вже застаріли
0:03:15
Лікарка Охматдиту
Від удару по центру Києва загинула лікарка Охматдиту — син лишився сиротою
Вибухи у Нікополі: подробиці атаки на Нікополь 12 жовтня
Застосували запалювальні снаряди! Через нічні обстріли Нікополя важко поранена шестирічна дівчинка
0:00:45
Робота РСЗВ HIMARS в Україні та її характеристики
В Україну прибули додаткові РСЗВ HIMARS — що це за зброя та як працює
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:16
Кузня в Дніпрі
Авторські ножі, пічки та обереги! Кузня в Дніпрі працює на потреби фронту
Більше відео
Київщина обстріли
Читати далі
Не встигла озирнутися, як уже падала стеля: жителі Київщини про наслідки удару РФ
Обстріл Дніпра
Читати далі
Історія з хепі-ендом у Дніпрі: врятоване життя через запізнення та пошуки хвостатого товариша

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь