Цю націю нічим не злякати — як українці відреагували на масований обстріл росіянами

Відчуття, як 24 лютого, тільки страху немає — так описували масований обстріл території України громадяни у соцмережах.

Люди знали, куди потрібно бігти, якісно надавали медичну допомогу постраждалим, швидко прибирали, латали вирви від ворожих атак і демонстрували нереальну міць та спокій.

Кремль хоче тримати в страху українців, але цю націю нічим не злякати.

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А свою лють народ направляє на дієві справи. 10 жовтня наші громадяни пожертвували сотні мільйонів гривень донатів. І це при тому, що війна триває вже восьмий місяць.

Фонд Повернись живим нині може закупити додатково 300 тепловізорів або 1000 радіостанцій для військових.

А благодійники Сергій Притула та Сергій Стерненко обіцяють окупантам справжню помсту за допомогою дронів-камікадзе та іншої новенької зброї, на яку вдалось назбирати всього за добу.

Підтримати ЗСУ можна в різноманітні способи. Наприклад, купити книги для військових. Читай більше про акцію Поверни живим з метою підтримати бойовий дух української армії.

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