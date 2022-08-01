Русскоязычная литература помогает уничтожать оккупантов – как это происходит?

Украинцы все чаще избавляются от русских книг. В Киеве один из книжных магазинов отреагировал на этот тренд и устроил акцию: сдай российские издания на макулатуру — помоги вооруженным силам.

Российская художественная, техническая, детская и советские издания мировой классики тоже в русском переводе. Даже Шевченковский Кобзарь на вражеском языке.

Все это в киевском городском книжном магазине Сяйво принимают на утилизацию.

Пока украинских писателей цензуровали, запрещали и репрессировали, Пушкина советские издательства штамповали миллионными тиражами.

Этот маркер “русского мира” вместе с русским языком оккупанты и сейчас используют как оружие.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как проходит дерусификация улиц Киева.