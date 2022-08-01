Російськомовна література допомагає нищити окупантів — як це відбувається?

Українці дедалі частіше позбуваються російських книжок. У Києві одна з книгарень відреагувала на цей тренд і влаштувала акцію: здай російські видання на макулатуру — допоможи Збройним силам.

Російська художня, технічна, дитяча і радянські видання світової класики — теж у російському перекладі. Навіть Шевченківський Кобзар ворожою мовою.

Усе це в київській міській книгарні Сяйво приймають на утилізацію.

Доки українських письменників цензурували, забороняли й репресували, Пушкіна радянські видавництва штампували мільйонними накладами.

Цей маркер “руського міра” разом з російською мовою окупанти й зараз використовують як зброю.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як проходить дерусифікація вулиць Києва.