Проблемы женщин на войне: с какими вызовами сталкиваются защитницы в украинской армии

По данным Министерства обороны, в настоящее время в украинской армии служат более 38 000 женщин. Впрочем, у них до сих пор нет ни стандартизированной военной формы, ни женских бронежилетов, ни белья.
Ветеранка, одна из лидеров Женского Ветеранского Движения Екатерина Приймак рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона, с какими проблемами сталкивается женщина на войне.
По ее словам, вопрос военной униформы и материально-технического обеспечения для женщин важен по двум причинам:
Кроме того, в украинской армии женщин пока не снабжают средствами гигиены. Это также большой вызов для наших защитниц.
Решить эти проблемы помогают благотворительные организации и ветеранские движения. Однако подход должен быть глобальным, а реформы — организованы государством.
В армии до сих пор есть какие-то “совковые” взгляды, несмотря на то, что рядом есть современное модернизированное войско. Это сочетается в одном, — говорит Приймак.
В армии до сих пор есть какие-то “совковые” взгляды, несмотря на то, что рядом есть современное модернизированное войско. Это сочетается в одном, — говорит Приймак.
Смотри полное интервью с Екатериной Приймак.
Но сейчас в обществе все больше начинают говорить о равных правах для всех гендеров в армии. В Украине запускается производство военной формы для женщин. Читай больше о проекте Arm Women Now.
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