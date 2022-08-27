Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії

За даними Міністерства оборони, нині в українській армії служать понад 38 000 жінок. Утім у них досі немає ані стандартизованої військової форми, ані жіночих бронежилетів, ані білизни.
Ветеранка, одна з лідерок Жіночого Ветеранського Руху Катерина Приймак розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону, з якими проблемами стикається жінка на війні.
За її словами, питання військової уніформи та матеріально-технічного забезпечення для жінок важливе з двох причин:
Крім того, в українській армії жінок наразі не забезпечують засобами гігієни. Це також є великим викликом для наших захисниць.
Розв’язати ці проблеми допомагають благодійні організації та ветеранські рухи. Проте підхід має бути глобальним, а реформи — організовані державою.
В армії досі є якісь “совкові” погляди попри те, що поруч є сучасне модернізоване військо. Це поєднується в одному, — каже Приймак.
В армії досі є якісь “совкові” погляди попри те, що поруч є сучасне модернізоване військо. Це поєднується в одному, — каже Приймак.
Дивись повне інтерв’ю з Катериною Приймак.
Та нині у суспільстві все більше починають говорити про рівні права для всіх гендерів у війську. В Україні запускають виробництво військової форми для жінок. Читай більше про проект Arm Women Now.
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