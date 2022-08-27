Lifestyle

Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 07:00
З якими проблемами стикаються жінки в українській армії

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