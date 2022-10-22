Россия в ситуации, которую в шахматах называют цугцванг! Как изменились украинцы за период войны

Страх, нервозность, апатия, отчаяние, безысходность. Все, кого застали массированные ракетные атаки по всей Украине, с 10 октября, видимо, ощущали нечто похожее.

Таких одновременных и жестоких ударов по энергообъектам, жилым кварталам, другой критической инфраструктуре российский диктатор давно не устраивал.

Он в бешенстве из-за неудач на фронте, жалкой мобилизации, массового бегства россиян и тотальной изоляции — все это плохо влияет на шаткое здоровье старого недолидера.

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Народ требует “победных реляций”, а еще — пропагандисты, чье рычание надо подпитывать. Но самое главное — Путин хочет нас сломать, запугать, снова отправить с чемоданами на запад, посадить в полную тьму.

Как бы там ни было, террор против мирного люда Россию уже не спасет. Она оказалась в ситуации, которую в шахматах называют цугцванг – когда любой следующий ход только усугубляет положение.

Украинцы тоже не теряют времени в укрытиях во время атак и с юмором встречают каждую российскую попытку испугать наш народ.

Напомним, ранее мы рассказывали о мощных взрывах в Киеве сегодня.