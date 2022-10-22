Росія у ситуації, яку в шахах називають цугцванг! Як змінились українці за період війни

Страх, нервозність, апатія, відчай, безвихідь. Усі, кого застали масовані ракетні атаки по всій Україні, з 10 жовтня, мабуть, відчували щось схоже.

Таких одночасних і жорстоких ударів по енергооб’єктах, житлових кварталах, іншій критичній інфраструктурі російський диктатор давно не влаштовував.

Він скаженіє через невдачі на фронті, жалюгідну мобілізацію, масову втечу росіян і тотальну ізоляцію — все це погано впливає на хистке здоров’я старого недолідера.

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Народ вимагає “пабєдніх реляций”, а є ще пропагандисти, чиє гарчання треба підживлювати. Та найголовніше — Путін хоче нас зламати, залякати, знову відправити з валізами на захід, посадити в повну пітьму.

Хай там як, терор проти мирного люду Росію вже не врятує. Вона опинилась у ситуації, яку в шахах називають цугцванг – коли будь-який наступний хід лише погіршує становище.

Українці теж не гають часу в укриттях під час атак і з гумором зустрічають кожну російську спробу налякати наш народ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про потужні вибухи у Києві сьогодні.