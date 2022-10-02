Украинцы за границей: сколько переселенцев уже вернулись домой, а кто еще не решается

Успешное контрнаступление Вооруженных Сил побуждает все больше украинцев из-за границы возвращаться домой. С 24 февраля из Украины выехали около 8,5 млн человек, вернулись — более 7 млн.

За границей сейчас остаются 1,2 млн украинцев, посчитали в Институте демографии. Большинство однозначно видят себя только дома, но пока не решаются уезжать, учитывая ситуацию с безопасностью.

Сентябрь, а именно начало учебного года, стал для наших граждан решающим — родители должны были определяться, в какой стране дети пойдут в школу. Часть решила по меньшей мере перезимовать в Европе.

До 17% украинцев будут строить жизнь за границей. Но это люди, которые и до войны планировали иммигрировать, говорят исследователи.

Останавливает украинцев от возвращения домой отсутствие работы и разрушенное жилье. Если боевые действия затянутся, то Украину покинут до полумиллиона граждан, прогнозируют социологи.

Чтобы не потерять наших граждан и страну, и работодатели должны сохранять с ними связь и их рабочие места.

Иначе после победы мужчины переедут к женщинам, которые уже обустроились за границей, и мы еще потеряем наших людей, которые должны восстанавливать страну.

Польша стала хорошей подругой Украины — это показала война. Дружественная соседка не только приняла беженцев, но и предоставляет им вакансии. Читай, какая есть работа для украинцев в Польше и как ее получить.

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