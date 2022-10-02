Українці за кордоном: скільки переселенців уже повернулись додому, а хто ще не наважується

Успішний контрнаступ Збройних Сил спонукає все більше українців з-за кордону повертатись додому. З 24 лютого з України виїхали приблизно 8,5 млн людей, повернулись — понад 7 млн.

За кордоном нині залишаються 1,2 млн українців, порахували в Інституті демографії. Більшість однозначно бачать себе лише вдома, але поки не наважуються їхати, зважаючи на безпекову ситуацію.

Вересень, а саме початок навчального року, став для наших громадян вирішальним — батьки мали визначатись, в якій країні діти підуть до школи. Частина таки вирішила щонайменше перезимувати у Європі.

До 17% українців будуватимуть життя за кордоном. Але це люди, які й до великої війни планували іммігрувати, кажуть дослідники.

Зупиняє українців від повернення додому відсутність роботи та зруйноване житло. Якщо бойові дії затягнуться, то Україну покинуть ще до півмільйона громадян, прогнозують соціологи.

Аби не втратити наших громадян і держава, і роботодавці мають зберігати з ними зв’язок та їхні робочі місця. Інакше після перемоги чоловіки переїдуть до жінок, які вже облаштувались за кордоном, і ми ще втратимо наших людей, які мали б відбудовувати країну.

Польща стала доброю подругою України — це показала війна. Дружня сусідка не тільки прийняла біженців, а й надає їм вакансії. Читай, яка є робота для українців у Польщі та як її отримати.

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