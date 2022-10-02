Lifestyle

Українці за кордоном: скільки переселенців уже повернулись додому, а хто ще не наважується

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Жовтня 2022, 16:30

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