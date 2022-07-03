Без россиян и белорусов: почему спортсмены мира не хотят выступать со странами-террористами

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал заявление министров 35 стран мира за исключение России и Белоруссии с международного спорта.

Нужно начать с того, что две недели назад мы узнали, что Международная Федерация Дзюдо допустила к соревнованиям в Монголии российских спортсменов.

Поэтому направили письмо коллегам в Великобритании, чтобы собрать саммит министров европейских государств.

Тогда я рассказал и показал, что здесь происходит. Какое количество уничтожено спортивных объектов и сколько спортсменов сейчас защищают наше государство.

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Также наше обсуждение касалось отстранения россиян и белорусов от всех чемпионатов, где они могли бы участвовать раньше.

Мы должны понимать, что пока не закончится эта страшная война, пока они не перестанут убивать украинцев, их спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях.

Хочу поблагодарить всю Европу и наших коллег за поддержку идеи, что россиян и белорусов не должно быть на спортивных соревнованиях.

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О бойкоте соревнований, на которые допускают россиян

Поскольку некоторые соревнования допускают россиян, то украинские сборные отказываются от участия. Так произошло с Чемпионатом мира по дзюдо.

Однако, если Украина пойдет на принцип и откажется от всех соревнований, где будут участвовать россияне, существует риск потерять лицензию и не попасть на Олимпийские игры.

Поэтому для нас важно, чтобы все президенты федераций разных видов спорта и сами спортсмены бойкотировали чемпионаты, на которые допускают россиян.

Если 10-15 стран откажутся от участия в соревнованиях, где присутствуют россияне, это ударит по федерациям отдельных видов спорта.

Нам нужно продолжать работу, чтобы до окончания войны на соревнованиях не было ни одного россиянина и белоруса.

Пока же российские спортсмены подают иски в суды и жалуются на невозможность участвовать в соревнованиях, их ракеты приносят страшные ранения будущему нашего спорта – украинским детям. Читай, историю тяжело раненого подростка из Харькова, мечтающего стать боксером.

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