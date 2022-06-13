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Гастрономия, патриотическая одежда, сувениры: в Киеве на ВДНХ открылась ярмарка украинских товаров

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 13 июня 2022, 14:30
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