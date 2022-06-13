Гастрономия, патриотическая одежда, сувениры: в Киеве на ВДНХ открылась ярмарка украинских товаров

С начала полномасштабной войны на территории ВДНХ не проводили никаких мероприятий. Но благодаря ВСУ враг отошел от столицы, поэтому город с каждым днем начинает оживать.

Для поддержки малых предпринимателей и украинского продукта в Киеве организовали первую полноценную ярмарку с 24 февраля — Летний сбор.

Ведь ярмарка — это не обычный поход в магазин, это интересный досуг.

В первый день ярмарки приехали около 20 участников, но вскоре эта цифра будет гораздо больше. Организаторы стремятся обеспечить место всем желающим продавать свой продукт на ярмарке выходного дня.

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Заместитель генерального директора ВДНХ Алексей Шиндин отмечает, что важно, чтобы здесь продавался только украинский продукт.

Именно благодаря ярмаркам малый бизнес выживает в трудное время. Например, семейный бизнес крафтового масла смог продать около 4 т масла.

На Летнем сборе эта продукция пользуется большим спросом.

К ярмарке приобщаются и те, кто никогда не стоял за прилавком. Например, декоратор Снежана Горбач, которая была организатором торгового лотка, сейчас продает сезонные фрукты.

Девушка хочет на себе почувствовать, какая продукция необходима людям.

Кроме продуктов, есть и хенд-мейд товары. Например, деревянные фигурки по мотивам европейской и украинской архитектуры и экосумки.

Такого рода продукция помогла основательнице мануфактуры деревянного декора Светлане Терентьевой не оставлять любимое дело после того, как закрылось ее маленькое туристическое агентство.

Гости ярмарки радуются, что наконец-то увидели людей и вышли в свет.

Но распространять и поддерживать нужно не только физический продукт, а и культурный. Мы собрали подборку достойного украинского кино и сериалов.