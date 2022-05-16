Розовая панама в Украине! Как триумфаторов Евровидения Kalush Orchestra встретили на родине

Победа на Евровидении-2022, День рождения и возвращение домой – поводов для празднования у фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка сегодня, 16 мая, немало.

Музыкантов и украинскую делегацию на таможенном контрольном пункте Краковец встречали как пограничники, так и местная молодежь, которая хотела поздравить нынешних триумфаторов.

Сначала Kalush Orchestra спели победную песню Stefania с пограничниками, а затем и со всеми поклонниками, которые скандировали простое и искреннее “поздравляем”.

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Государственная пограничная служба Украины в свою очередь сделала подарок Kalush Orchestra в виде зеленого берета и поблагодарила за четкую гражданскую позицию.

Пограничники благодарны, что группа не побоялась возможной дисквалификации и попросила о помощи у всего мира для военнослужащих и людей, находящихся в Азовстали.

Мы надеемся, что мир услышит и поможет нам. Мы гордимся вами!

Сами музыканты продолжат волонтерскую деятельность. Теперь, по возвращении в Украину, группа планирует выставить кубок победителя на продажу в благотворительном аукционе.

Все вырученные средства будут направлены на нужды ВСУ и гуманитарную помощь.

Напоследок Олег Псюк рассказал, что у него еще много целей в своей жизни.

Спасибо, что вы всегда со мной! Это только начало, – написал исполнитель в Instagram.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех вариантах спасения наших воинов из Азовстали и как Kalush и Евровидение разозлили Путина.