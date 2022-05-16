Рожева панама в Україні! Як тріумфаторів Євробачення Kalush Orchestra зустріли на Батьківщині

Перемога на Євробаченні-2022, День народження та повернення додому — приводів для святкування у фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка сьогодні, 16 травня, чимало.
Музикантів та українську делегацію на митному контрольному пункті Краковець зустрічали як прикордонники, так і місцева молодь, яка хотіла привітати цьогорічних тріумфаторів.
Спочатку Kalush Orchestra заспівали переможну пісню Stefania з прикордонниками, а потім з усіма шанувальниками, які скандували просте та щире “вітаємо”.
Державна прикордонна служба України своєю чергою зробила подарунок Kalush Orchestra у вигляді зеленого берета та подякувала за стійку громадянську позицію.
Прикордонники вдячні, що гурт, не побоявся можливої дискваліфікації та попросив про допомогу у всього світу для військовослужбовців та людей, які знаходяться на Азовсталі в Маріуполі.
Ми сподіваємось, що світ почує та допоможе нам. Ми пишаємось вами.
Ми сподіваємось, що світ почує та допоможе нам. Ми пишаємось вами.
Самі музиканти обіцяють продовжити волонтерську діяльність. Тепер, після повернення в Україну, гурт не планує зупинятись. Свій кубок переможця хлопці з Kalush Orchestra хочуть виставити на продаж у благодійному аукціоні.
Всі виручені кошти підуть на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу.
Наостанок Олег Псюк розповів, що має ще багато цілей у своєму житті.
Дякую, що ви завжди зі мною! Це тільки початок, – написав виконавець в Instagram.
Дякую, що ви завжди зі мною! Це тільки початок, – написав виконавець в Instagram.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про три варіанти порятунку наших воїнів з Азовсталі і про те, як Kalush та Євробачення розізлили Путіна.