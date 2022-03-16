Ты не хуже профессиональных хакеров! Как простая онлайн-игра приближает Украину к победе

В 21-м веке цифровой фронт играет немалую роль. Украинцы восхищаются хакерской группой Anonymous, объявившей кибервойну РФ и уже “положившей” десятки российских государственных сайтов, СМИ и баз данных.
Однако мы и сами не отстаем. Львовские IT-специалисты создали онлайн-игру, благодаря которой каждый может стать кибервоином и быть полезным государству даже в укрытии. Главное — иметь гаджет и интернет.
Представь, ты можешь за один час игры прислать около 20 тысяч запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ. Ты тратишь время не зря, а помогаешь блокировать вражеские ресурсы.
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Да, игра не вредит браузеру. Она только генерирует постоянный торрент автоматического трафика для атак на таргетированные веб-страницы, что делает их недоступными.
Уже около 180 тысяч пользователей из разных стран совершили 288 млрд атак. Было атаковано около 200 вражеских сайтов.
Ранее мы рассказывали о том, что Anonymous готовы выкупить все военное снаряжение у России.