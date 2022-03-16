Ты не хуже профессиональных хакеров! Как простая онлайн-игра приближает Украину к победе

В 21-м веке цифровой фронт играет немалую роль. Украинцы восхищаются хакерской группой Anonymous, объявившей кибервойну РФ и уже “положившей” десятки российских государственных сайтов, СМИ и баз данных.

Однако мы и сами не отстаем. Львовские IT-специалисты создали онлайн-игру, благодаря которой каждый может стать кибервоином и быть полезным государству даже в укрытии. Главное — иметь гаджет и интернет.

Чем полезна игра для Украины

Представь, ты можешь за один час игры прислать около 20 тысяч запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ. Ты тратишь время не зря, а помогаешь блокировать вражеские ресурсы.

Как присоединиться к игре

Зайди на сайт. Если ты играешь с территории Украины, обязательно используй VPN. В других странах это не нужно.

Выполняй задачи, указанные на странице.

Даже если оставишь страницу на своем компьютере или смартфоне открытой, она автоматически продолжит перегружать сайты агрессора.

Безопасна ли игра для моего гаджета

Да, игра не вредит браузеру. Она только генерирует постоянный торрент автоматического трафика для атак на таргетированные веб-страницы, что делает их недоступными.

Уже около 180 тысяч пользователей из разных стран совершили 288 млрд атак. Было атаковано около 200 вражеских сайтов.

Ранее мы рассказывали о том, что Anonymous готовы выкупить все военное снаряжение у России.