Ти не гірший(-а) за професійних хакерів! Як проста онлайн-гра наближає Україну до перемоги

У 21-му столітті цифровий фронт відіграє чималу роль. Українці захоплюються хакерською групою Anonymous, яка оголосила кібервійну РФ та вже “поклала” десятки російських державних сайтів, ЗМІ та баз даних.

Проте ми й самі не пасемо задніх. Львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій кожен може стати кібервоїном та бути корисним державі навіть в укритті. Головне — мати гаджет та інтернет.

Чим корисна гра для України

Уяви, ти можеш за одну годину гри надіслати близько 20 тисяч запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Ти витрачаєш час не дарма, а допомагаєш блокувати ворожі ресурси.

Як долучитися до гри

Зайди на сайт. Якщо ти граєш з території України, обов’язково використовуй VPN. В інших країнах це не потрібно.

Виконуй завдання, що вказані на сторінці.

Навіть якщо ти залишиш сторінку на своєму комп’ютері або смартфоні відкритою, вона автоматично продовжить перевантажувати сайти агресора.

Чи безпечна гра для мого гаджета

Так, гра не шкодить браузеру. Вона лише генерує постійний торент автоматичного трафіку для атак на таргетовані веб-сторінки, що робить їх недоступними.

Уже близько 180 тисяч користувачів з різних країн здійснили 288 млрд атак. Було атаковано близько 200 ворожих сайтів.

Раніше ми розповідали про те, що Anonymous готові викупити все військове спорядження в Росії.