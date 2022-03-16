Ти не гірший(-а) за професійних хакерів! Як проста онлайн-гра наближає Україну до перемоги

У 21-му столітті цифровий фронт відіграє чималу роль. Українці захоплюються хакерською групою Anonymous, яка оголосила кібервійну РФ та вже “поклала” десятки російських державних сайтів, ЗМІ та баз даних.
Проте ми й самі не пасемо задніх. Львівські ІТ-спеціалісти створили онлайн-гру, завдяки якій кожен може стати кібервоїном та бути корисним державі навіть в укритті. Головне — мати гаджет та інтернет.
Уяви, ти можеш за одну годину гри надіслати близько 20 тисяч запитів для блокування сайтів, що обслуговують армію РФ. Ти витрачаєш час не дарма, а допомагаєш блокувати ворожі ресурси.
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Так, гра не шкодить браузеру. Вона лише генерує постійний торент автоматичного трафіку для атак на таргетовані веб-сторінки, що робить їх недоступними.
Уже близько 180 тисяч користувачів з різних країн здійснили 288 млрд атак. Було атаковано близько 200 ворожих сайтів.
Раніше ми розповідали про те, що Anonymous готові викупити все військове спорядження в Росії.