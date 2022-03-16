Lifestyle

Ти не гірший(-а) за професійних хакерів! Як проста онлайн-гра наближає Україну до перемоги

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Березня 2022, 17:30
Онлайн-гра для блокування російських сайтів

Більше відео
0:03:07
Покинуті тварини
Покинуті під час війни. Як працює притулок для тварин у Дніпрі
0:03:53
ПОЗИТИВ: важливо, щоб діти почувалися дітьми
Важливо, щоб діти почувалися дітьми – Позитив про культурну місію для українських переселенців
0:03:02
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві як зараз працює інфраструктура першої необхідності
Продуктові магазини, аптеки та АЗС у Києві: як зараз працює інфраструктура першої необхідності
0:02:31
Львівський ліцей
Відновлення навчання у школах: як проводять уроки та як це зробити переселенцям
Дивитись більше

Останні відео
0:18:40
Звернення Володимира Зеленського до Конгресу США

Я не бачу іншого сенсу в житті, ніж зупинити смерть: звернення президента Зеленського до Конгресу США
Онлайн-гра для блокування російських сайтів
Ти не гірший(-а) за професійних хакерів! Як проста онлайн-гра наближає Україну до перемоги
0:07:48
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022
Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня
Рада Європи
Вказали на двері! Росію виключають з Ради Європи — що означає та змінює це історичне рішення
Прапор України
За десять днів настане точка неповернення — коли закінчиться війна в Україні: прогнози та думки
0:02:01
Евакуація
Обстрілюють колони автобусів і точки збору людей! Чому сьогодні зелені коридори можуть не відкритися
0:00:36
Евакуація
Увага: шахраї! Аферисти використовують евакуацію у своїх цілях
0:05:19
Нові санкції США проти Росії та Білорусі від 15 березня
Вдарили по еліті Кремля — Вашингтон запровадив нові санкції проти РФ
Артилерія ЗСУ нищить ворога
“Гарячий прийом” від артилерії: ситуація на фронті 16.03.22 та як ЗСУ частують ворога
0:03:14
Як біженцям знайти роботу на Західній Україні
Швачки, IT-спеціалісти, маркетологи — кого найбільше потребують на західній Україні
Більше відео
Звернення Володимира Зеленського до Конгресу США
Читати далі
Я не бачу іншого сенсу в житті, ніж зупинити смерть: звернення президента Зеленського до Конгресу США
Звернення Володимира Зеленського 16.03.2022
Читати далі
Про “вкид” на українському ТБ та трибунал проти Росії: нове звернення Зеленського 16 березня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь