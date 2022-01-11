В Днепре кота постирали в машинке: как это произошло

В Днепре кота постирали в машинке. Животное чудом не погибло. Стиралка – любимое спальное место четырехлапого британца по прозвищу Броша.

На этот раз владелица не заметила кота в машинке и запустила цикл. Только через полчаса женщина услышала крики Броши и остановила стиралку.

Вытащила оттуда мокрого и испуганного кота, высушила, а потом немедленно повезла в ветклинику.

Ветеринары говорят, что британцу еще очень повезло, ведь после такой стирки животные обычно получают переломы, имеют повреждения внутренних органов и нервной системы.

Через двое суток после лечения 6-летнего Брошу отпустили домой.

Хозяевам четырелапых ветеринары настойчиво советуют: перед запуском любой бытовой техники всегда проверять, не отдыхает ли там домашний любимец.