У Дніпрі кота випрали у машинці: як це сталося

У Дніпрі кота випрали у машинці. Тварина дивом не загинула. Пралка — улюблене спальне місце чотирилапого британця на прізвисько Броша.

Цього разу власниця не помітила кота в машинці й запустила цикл. Лише за півгодини жінка почула крики Броші та зупинила пралку.

Витягла звідти мокрого й переляканого кота, висушила, а потому негайно повезла до ветклініки.

Ветеринари кажуть, британцю ще дуже пощастило, адже після такого прання тварини зазвичай отримують перелами, мають ушкодження внутрішніх органів та нервової системи.

За дві доби після лікування 6-річного Брошу відпустили додому.

Господарям чотирилапих ветеринари наполегливо радять: перед запуском будь-якої побутової техніки завжди перевіряти, чи не відпочиває там домашній улюбленець.