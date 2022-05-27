В Харькове собрались “вешать” пиццу? Что такое подвешенная пицца и как она стала известна на весь мир

В Харькове даже под обстрелами в начале апреля открылась пиццерия. Доход этого бизнеса увеличился в несколько раз, и все работники получают зарплату.

Перед какими трудностями предстали владелец и работники заведения и что привело этот бизнес к успеху, читай дальше.

Открытие на страх и риск

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы, владелец пиццерии Павел Федосенко решил, что хочет открыть свое заведение для посетителей.

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Казалось бы, надо радоваться, однако бизнесу пришлось пройти сквозь серьезные вызовы.

Какая пицца, в городе война, даже минимально нет команды, поставщиков, коробок, продуктов ничего нет. Единственное, что было — желание открыться.

В первый день работы пиццерия использовала все запасы продуктов, поэтому приходилось часами стоять в очереди и заказывать из других городов.

Руководитель заведения Алехандро Агилера делится, что сейчас пиццерия вынуждена заказывать продукты с запасом, поскольку в нужный момент определенного продукта в местных магазинах может не быть.

Однако владелец справился со всеми вызовами, успешно набрал персонал и запустил работу.

Секрет успеха

В настоящее время в заведении работает более десяти сотрудников. Среди них повара, администратор, курьеры — все получают зарплату. А заведение получает прибыль гораздо больше, чем до войны.

Еще месяц назад на весь Харьков работали всего две пиццерии. Также в этом заведении появилась фишка, ставшая популярной и известной во всем мире.

Ей дали название подвешенная пицца. Это значит, что пиццу могут заказать и оплатить другому человеку, ее бесплатно доставят к адресату.

Такой услугой уже пользуется очень много людей, заказывающих пиццу для родных, близких, а также для тех, кто ежедневно спасает нам жизнь: медикам, спасателям, военным, ТрО, коммунальщикам и тому подобное.

Инициатива стала популярной в социальных сетях. В какой-то момент информацию о пиццерии в своем Twitter распространил бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Я захожу в свой аккаунт, он активен, и там уже $1000. С этого времени начали поступать иностранные инвестиции со всех уголков мира. Кто-то присылал $5, а кто-то $300.

С тех пор для военных медиков, спасателей и т.д. незнакомцы заказали и подарили более 2000 пицц, половину уже отдали.

Часто в комментариях к транзакции не указывают конкретного адресата, а пишут просто Героям Украины, чтобы работники пиццерии по своему усмотрению определили, кому отправить подарок.

Получателям очень приятно получать такие подарки, поскольку после тяжелой работы в части хочется чего-нибудь вкусно поесть.

Такая инициатива не просто подняла бизнес на новый уровень, но и способствовала поддержке друг друга в сверхсложное время.

Здесь еще и сыграла роль удачная работа руководства в организации своих работников. Если ты не знаешь, как наладить работу в своем коллективе, тебе будет интересно прочитать наш материал.