Lifestyle

В Харькове собрались “вешать” пиццу? Что такое подвешенная пицца и как она стала известна на весь мир

Татьяна Доцяк 27 мая 2022, 18:30
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В Харькове собрались “вешать” пиццу? Что такое подвешенная пицца и как она стала известна на весь мир
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