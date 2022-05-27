У Харкові зібралися “вішати” піцу? Що таке підвішена піца та як вона стала відомою на весь світ

У Харкові навіть під обстрілами на початку квітня відкрилася піцерія. Дохід цього бізнесу збільшився у кілька разів, і всі працівники отримують зарплатню.

Перед якими труднощами постали власник та працівники закладу і що привело цей бізнес до успіху, читай далі.

Відкриття на страх і ризик

Попри постійні обстріли та загрози, власник піцерії Павло Федосенко вирішив, що хоче відкрити свій заклад для відвідувачів.

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Здавалося б, треба радіти, однак бізнесу довелося пройти через серйозні виклики.

Яка піца? У місті війна, навіть мінімально немає команди, поставників, коробок, продуктів — нічого немає. Єдине, що було — бажання відкритися.

За перший день роботи піцерія використала усі запаси продуктів, тому доводилося годинами стояти в черзі й замовляти з інших міст.

Керівник закладу Алехандро Агілера ділиться, що зараз піцерія змушена замовляти продукти з запасом, оскільки в потрібний момент певного продукту в місцевих магазинах може не бути.

Однак власник впорався з усіма викликами, успішно набрав персонал і запустив роботу.

Секрет успіху

Нині в закладі працюють понад десять співробітників. Серед них кухарі, адміністратор, кур’єри — всі отримують зарплату. А заклад отримує прибуток значно більший, ніж до війни.

Адже ще місяць тому на весь Харків працювали всього дві піцерії. Також в цьому закладі з’явилася фішка, що стала популярною та відомою у всьому світі.

Їй дали назву підвішена піца. Це означає, що піцу можуть замовити й оплатити для іншої людини, її безкоштовно доставлять до адресата.

Такою послугою вже користується дуже багато людей, які замовляють піцу для рідних, близьких, а також для тих, хто щодня рятує нам життя: медиків, рятівників, військових, ТрО, комунальників тощо.

Ініціатива набула популярності в соціальних мережах. В якийсь момент інформацію про піцерію у своєму Twitter поширив колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.

Я заходжу в свій акаунт, він активний, і там уже $1000. З того часу почали надходити іноземні інвестиції з усіх куточків світу. Хтось надсилав $5, а хтось $300.

Відтоді для військових медиків, рятувальників тощо незнайомці замовили й подарували понад 2000 піц, половину вже віддали.

Часто в коментарях до транзакції не вказують конкретного адресата, а пишуть просто Героям України, щоб працівники піцерії на власний розсуд визначили, кому відправити подарунок.

Отримувачам дуже приємно отримувати такі подарунки, оскільки після важкої роботи в частині хочеться чогось смачно поїсти.

Така ініціатива не просто підняла бізнес на новий рівень, а й сприяла підтримці одне одного у надскладний час.

Тут ще й зіграла роль вдала робота керівництва в організації своїх працівників. Якщо ти не знаєш, як налагодити роботу в своєму колективі, тобі буде цікаво прочитати наш матеріал.