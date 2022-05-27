У Харкові зібралися “вішати” піцу? Що таке підвішена піца та як вона стала відомою на весь світ

У Харкові навіть під обстрілами на початку квітня відкрилася піцерія. Дохід цього бізнесу збільшився у кілька разів, і всі працівники отримують зарплатню.
Перед якими труднощами постали власник та працівники закладу і що привело цей бізнес до успіху, читай далі.
Попри постійні обстріли та загрози, власник піцерії Павло Федосенко вирішив, що хоче відкрити свій заклад для відвідувачів.
Здавалося б, треба радіти, однак бізнесу довелося пройти через серйозні виклики.
Яка піца? У місті війна, навіть мінімально немає команди, поставників, коробок, продуктів — нічого немає. Єдине, що було — бажання відкритися.
Яка піца? У місті війна, навіть мінімально немає команди, поставників, коробок, продуктів — нічого немає. Єдине, що було — бажання відкритися.
За перший день роботи піцерія використала усі запаси продуктів, тому доводилося годинами стояти в черзі й замовляти з інших міст.
Керівник закладу Алехандро Агілера ділиться, що зараз піцерія змушена замовляти продукти з запасом, оскільки в потрібний момент певного продукту в місцевих магазинах може не бути.
Однак власник впорався з усіма викликами, успішно набрав персонал і запустив роботу.
Нині в закладі працюють понад десять співробітників. Серед них кухарі, адміністратор, кур’єри — всі отримують зарплату. А заклад отримує прибуток значно більший, ніж до війни.
Адже ще місяць тому на весь Харків працювали всього дві піцерії. Також в цьому закладі з’явилася фішка, що стала популярною та відомою у всьому світі.
Їй дали назву підвішена піца. Це означає, що піцу можуть замовити й оплатити для іншої людини, її безкоштовно доставлять до адресата.
Такою послугою вже користується дуже багато людей, які замовляють піцу для рідних, близьких, а також для тих, хто щодня рятує нам життя: медиків, рятівників, військових, ТрО, комунальників тощо.
Ініціатива набула популярності в соціальних мережах. В якийсь момент інформацію про піцерію у своєму Twitter поширив колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.
Я заходжу в свій акаунт, він активний, і там уже $1000. З того часу почали надходити іноземні інвестиції з усіх куточків світу. Хтось надсилав $5, а хтось $300.
Я заходжу в свій акаунт, він активний, і там уже $1000. З того часу почали надходити іноземні інвестиції з усіх куточків світу. Хтось надсилав $5, а хтось $300.
Відтоді для військових медиків, рятувальників тощо незнайомці замовили й подарували понад 2000 піц, половину вже віддали.
Часто в коментарях до транзакції не вказують конкретного адресата, а пишуть просто Героям України, щоб працівники піцерії на власний розсуд визначили, кому відправити подарунок.
Отримувачам дуже приємно отримувати такі подарунки, оскільки після важкої роботи в частині хочеться чогось смачно поїсти.
Така ініціатива не просто підняла бізнес на новий рівень, а й сприяла підтримці одне одного у надскладний час.
Тут ще й зіграла роль вдала робота керівництва в організації своїх працівників. Якщо ти не знаєш, як налагодити роботу в своєму колективі, тобі буде цікаво прочитати наш матеріал.