В Ивано-Франковске на ВСУ собрали 600 тыс. гривен! Присоединился известный телеведущий Сергей Лиховида

Крайне важно запустить местную экономику. В Ивано-Франковске к этому подошли креативно. В одном из ресторанов готовить бургеры пригласили известного телеведущего Сергея Лиховида.

В студенческие годы Сергей работал официантом. Готовил во время карантина.

К приготовлению бургера по-лиховидски подошел со всей ответственностью. Несколько дней учился особенностям приготовления блюда. Шутит, что еще больше бургеров он съел.

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Таким образом местные пытаются привлечь посетителей, чтобы те поддержали бизнес. Потому что на сегодня это — главный ресурс для нашей победы.

80% дохода учреждения перечисляют на городские социальные проекты. Такая инициатива действует на протяжении восьми лет — с тех пор, как работает общественный ресторан.

И, несмотря на войну, за последние три месяца удалось собрать более 600 тысяч гривен. Деньги передали на закупку военного снаряжения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как McDonald’s окончательно ушел из России и продал свои рестораны.