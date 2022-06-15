В Івано-Франківську на ЗСУ зібрали 600 тис. гривень! Долучився відомий телеведучий Сергій Лиховида

Вкрай важливо запустити місцеву економіку. В Івано-Франківську до цього підійшли у креативний спосіб. В одному з ресторанів готувати бургери запросили відомого телеведучого Сергія Лиховиду.

В студентські роки Сергій працював офіціантом. Готував під час карантину. До приготування бургера по-лиховидськи підійшов з усією відповідальністю. Кілька днів вчився особливостям приготування страви. Жартує, що ще більше бургерів він з’їв.

Таким чином місцеві хочуть привернути відвідувачів, аби ті підтримали бізнес, бо сьогодні це — головний ресурс для нашої перемоги. 80% прибутку цього закладу перераховують на міські соціальні проекти.

Зараз також дивляться

Така ініціатива діє вісім років, відколи працює громадський ресторан. І, попри війну, за останніх три місяці вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Гроші передали на закупівлю військової амуніції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як McDonald’s остаточно пішов з Росії та продав свої ресторани.