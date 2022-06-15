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В Івано-Франківську на ЗСУ зібрали 600 тис. гривень! Долучився відомий телеведучий Сергій Лиховида

Ірина Тимчишин 15 Червня 2022, 14:30

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