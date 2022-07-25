Lifestyle

В Киеве двое барберов бесплатно стригут военных: “Так мы благодарим ВСУ!”

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 25 июля 2022, 22:30

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