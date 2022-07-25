В Киеве двое барберов бесплатно стригут военных: “Так мы благодарим ВСУ!”

Двое киевских барберов для поддержки армии бесплатно стригут военнослужащих.
Позаботились они и о свободных ценах для гражданских. Плати – сколько сможешь, чтобы поддержать благотворителей.
Барберы не считают свое решение геройством, это их благодарность воинам.
Честно говоря, эти люди вообще не говорят о войне, молчат. Они стараются отвлечься. Мы говорим о спорте. На разные темы, но не трогаем тему военную, — говорит работник салона Артем Литвиненко.
Честно говоря, эти люди вообще не говорят о войне, молчат. Они стараются отвлечься. Мы говорим о спорте. На разные темы, но не трогаем тему военную, — говорит работник салона Артем Литвиненко.
Более половины клиентов у барберов — именно военные. Неспроста на полках среди косметики есть такие сувениры: обломки от градов, вещи оккупантов, а также РПГ.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, какие есть грантовые программы для начинающих предпринимателей.