У Києві двоє барберів безкоштовно стрижуть військових: “Так ми дякуємо ЗСУ!”

Двоє київських барберів для підтримки армії безкоштовно стрижуть військовослужбовців.

Подбали вони й про вільні ціни для цивільних. Плати — скільки можеш, щоб підтримати благодійників.

Барбери не вважають своє рішення геройством, це їхня подяка воякам.

Відверто кажучи, ці люди взагалі не розмовляють про війну, вони взагалі мовчать. Вони стараються відволіктися. Ми розмовляємо про спорт. На різні теми, але не чіпаємо тему воєнну, — каже працівник салону Артем Литвиненко.

Більш ніж половина клієнтів у барберів — саме військові. Недарма на полицях серед косметики є такі сувеніри: уламки від градів, речі окупантів і навіть РПГ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, які є грантові програми для підприємців-початківців.