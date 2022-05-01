Спрос немалый: как в Днепропетровской области людей учат оказывать домедицинскую помощь

Медики одной из больниц Днепропетровской области уже третий месяц учат горожан основ первой домедицинской помощи. Ежедневно на курсы приходят около полусотни человек.

Кроме теории есть и практика. Здесь рассказывают, как в домашних условиях сделать турникеты или лекарства, как правильно остановить кровотечение, что делать в случае осколочного ранения и как спастись во время химической атаки.

Медицинские курсы пользуются большим спросом — более тысячи человек уже прошли обучение по оказанию первой домедицинской помощи. Посетители уверены: такие знания лишними не бывают даже в мирное время.

До войны врачи семейной практики сами прошли тренинги по тактической медицине. В настоящее время учат бригадами и на выездах. Люди приходят на тренинги целыми предприятиями.

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Отдельное направление — как действовать в случае химической атаки. С начала полномасштабной войны уже было несколько аварий на предприятиях с утечкой токсичных веществ. Кашель, головокружение и поражение слизистых — первые симптомы отравления химикатами. Медики уверяют, что спасти могут обычные средства, которые есть дома у каждого.

На то, чтобы спасти человека в экстренной ситуации, иногда есть всего пара минут. Их нельзя тратить зря! Читай, как оказать помощь во время боевых действий.