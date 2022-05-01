Неабиякий попит: як лікарня на Дніпропетровщині вчить людей домедичної допомоги

Медики однієї з лікарень Дніпропетровської області вже третій місяць навчають містян основ першої домедичної допомоги. Щоденно на курси приходять до півсотні людей.

Окрім теорії є й практика. Тут розповідають, як у домашніх умовах виготовляти турнікети або ліки, як правильно зупинити кровотечу, що робити у разі осколкового поранення та як урятуватися під час хімічної атаки.

Медичні курси мають неабиякий попит — понад тисяча людей уже пройшли навчання з надання першої домедичної допомоги. Відвідувачі певні: такі знання зайвими не бувають навіть у мирний час.

До війни лікарі сімейної практики самі пройшли тренінги з тактичної медицини. Нині навчають бригадами і на виїздах. Люди приходять цілими підприємствами.

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Окремий напрямок — як діяти у разі хімічної атаки. З початку повномасштабної війни вже було кілька аварій на підприємствах із витоком токсичних речовин. Кашель, запаморочення та ураження слизових — перші симптоми отруєння хімікатами. Медики запевняють, що врятувати можуть звичайні речі, які є вдома у кожного.

На те, щоб врятувати людину в екстреній ситуації, інколи є всього пара хвилин. Їх не можна марнувати! Читай, як надати медичну допомогу під час бойових дій.