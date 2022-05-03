Колокола Михайловского собора играют для киевлян — от Щедрика до Червоной калины

Михайловский собор в Киеве играет для местных жителей 24 раза в сутки известные мелодии. Поддерживает боевой дух украинцев священными колоколами.

Репертуар у Михайловских колоколов довольно разнообразный: от народной Красной калины до Щедрика Лысенка.

Некоторые мелодии воспроизводит компьютер, но торжественные песни семинаристы исполняют сами.

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Для этого они надевают специальные перчатки и идут к колоколам, соединенным со специальным инструментом, похожим на фортепиано, рассказывает семинарист Дмитрий.

Каждый звон имеет свою ноту, а сам инструмент подобен фортепиано, поэтому можно сыграть практически все.

Ребята говорят, что колокола — лучший инструмент, который дает множество возможностей для самовыражения. Песни исполняют без нот, подбирают мелодию на слух.

Среди таких, импровизационно подобранных на слух песен, и Червона калина, ставшая гимном украинской борьбы против российского вторжения.

Песня была в репертуаре Златоверхого собора еще с 90-х годов, однако после того, как ее исполнил Андрей Хлывнюк, а затем подхватил Pink Floyd — она стала известна на весь мир.

Интересно, что Михайловский собор был первым исполнителем этой песни. Ведь Червона калина ежедневно запланирована на четыре часа утра и четвертый час дня.

Так что 24 февраля она достойно встречала российских оккупантов, словно извещая о готовности Украины дать отпор.

Не зря именно Червона калина была гимном сечевых стрельцов. Она побуждает к действию, заряжает на борьбу и дает веру в скорую победу Украины.

Такая поддержка церкви работает. Боевой дух украинцев на высоком уровне. А военные ВСУ не только мужественно, смело и успешно отбивают атаки врага, но и наполняют Tik Tok позитивом.