Чарівні дзвони Михайлівського собору грають для киян — від Червоної калини до Щедрика

Михайлівський собор в Києві грає для місцевих жителів 24 рази на добу відомі мелодії. Підтримує бойовий дух українців священними дзвонами.

Репертуар у Михайлівських дзвонів доволі різноманітний: від Червоної калини до Щедрика Лисенка.

Деякі мелодії відтворює комп’ютер, але урочисті пісні семінаристи виконують власноруч.

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Для цього вони одягають спеціальні рукавиці та йдуть до дзвонів, які з’єднані зі спеціальним інструментом, схожим на фортепіано, розповідає семінарист Дмитро.

Кожен дзвін має свою ноту, а сам інструмент подібний до фортепіано, тому можна заграти практично все.

Дзвонарі кажуть, що дзвони — найкращий інструмент, який дає безліч можливостей для самовираження. Пісні виконують без нот, підбираючи мелодію на слух.

Серед таких, імпровізаційно підібраних на слух, пісень й Червона калина, що стала гімном української боротьби проти російського вторгнення.

Пісня була в репертуарі Золотоверхого собору ще з 90-х років, однак після того, як її виконав Андрій Хливнюк, а потім підхопив Pink Floyd — вона стала відомою на весь світ.

Цікаво те, що в Михайлівський собор був першим виконавцем цієї пісні. Адже Червона калина щодень запланована на четверту годину ранку та четверту дня.

Тож 24 лютого вона гідно зустрічала російських окупантів, ніби сповіщаючи про готовність України дати відсіч.

Не дарма саме Червона калина була гімном Січових Стрільців. Вона спонукає до дії, заряджає на боротьбу та дає віру в перемогу України, яка не за горами.

Така підтримка церкви працює. Бойовий дух українців на високому рівні. А військові ЗСУ не лише мужньо, сміливо та успішно відбивають атаки ворога, а й наповнюють Tik Tok позитивом.