Весна, война и “горько” под звуки сирен: свадьба волонтеров-медиков в Харькове

Несмотря на войну, жизнь продолжается. Пары, ранее не решавшиеся заключить брак, теперь во время тяжелых испытаний судьбы точно понимают, что рядом именно тот человек. Так что сделать свой выбор не сложно.

В Харькове накануне вступили в брак волонтеры-медики. Вместо фонтанов и скверов свадебную фотосессию делали на руинах в центре города, а торжественная роспись проходила на одной из станций метро.

Невеста Настя работает медсестрой с онкобольными, а ее теперь уже муж хирург-стоматолог имел клинику на Салтовке. С первых дней войны молодожены волонтерят в Харькове.

Любовь все победит. Ни одно другое чувство не имеет такой силы, – уверена пара.

Подробности свадьбы смотри в видео.

С начала войны в Украине было зарегистрировано более 10 тысяч браков. Но их нужно соответственно оформить. Читай, как жениться во время войны: какие документы нужно предоставить.