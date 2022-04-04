Весна, війна та “гірко” під звуки сирен: весілля волонтерів-медиків у Харкові

Попри війну життя продовжується. Пари, які раніше не наважувалися укласти шлюб, тепер під час тяжких випробовувань долі точно розуміють, що поруч саме та людина. Тож зробити свій вибір не складно.

У Харкові напередодні взяли шлюб волонтери-медики. Замість фонтанів та скверів весільну фотосесію робили на руїнах у середмісті, а урочистий розпис відбувався на одній зі станцій метро.

Наречена Настя працює медсестрою з онкохворими, а її тепер уже чоловік хірург-стоматолог мав клініку на Салтівці. З перших днів війни молодята волонтерять у Харкові.

Кохання переможе усе. Ні одне інше почуття не має такої сили, — впевнена пара.

Подробиці весілля дивися у відео.

Від початку війни в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч шлюбів. Але їх необхідно відповідно оформити. Читай, як одружитися під час війни: які документи потрібно надати.