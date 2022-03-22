Lifestyle

Без гучного застілля та конкурсів: як українці укладають шлюби під час війни

Сергій Єременко 22 Березня 2022, 09:00

Більше відео
0:03:17
PayPal в Україні - як українці використовують платіжну систему
Зручно, просто, швидко: як українці використовують PayPal
Ярослава Магучіх
Українки знову на висоті: Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
0:03:23
Андре Тан
Спершу не було навіть викройок: як Андре Тан почав шити дизайнерські бронежилети для бійців ЗСУ
Украинская музыка
Українська пісня лунатиме на всю Європу: Мінкульт домовився про ротації на радіо
Дивитись більше

Останні відео
0:03:29
Одруження під час війни на передовій

Без гучного застілля та конкурсів: як українці укладають шлюби під час війни
0:02:18
перехоплені розмови ворога
“Який з мене снайпер, я на одне око сліпий.” Перехопленні телефонні розмови російських військових
Втрати російських військових 22.03.22
Втрати Росії станом на 22.03.22 та на скільки їжі й боєприпасів лишилося у ворога
0:06:50
Михайло Федоров про цифрову блокаду Росії
Цифрова залізна завіса для Росії та відкриття ринку для України — розмова з Михайлом Федоровим
0:01:11
Благодійний концерт у Польщі
Jerry Heil та Тіна Кароль: на концерті у Польщі зібрали 15 млн грн для України
0:04:25
Підтримка українських військових
Перемога України — свобода для білорусів? Відведення військ та підтримка від громадян Білорусі
0:03:36
Шойгу та Путін
Шойгу зрадив Путіна? Розбираємо, чому російська армія розвалюється на очах
0:03:48
Звернення Володимира Зеленського 21.03.2022
Це був ще один день, що наблизив нашу перемогу: Зеленський традиційно звернувся до українців
0:03:17
PayPal в Україні - як українці використовують платіжну систему
Зручно, просто, швидко: як українці використовують PayPal
0:02:52
Запоріжжя бореться з ворогом
Ми на своїй землі! Як Запорізька область бореться з ворогом
Більше відео
перехоплені розмови ворога
Читати далі
“Який з мене снайпер, я на одне око сліпий.” Перехопленні телефонні розмови російських військових

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь