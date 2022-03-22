Без гучного застілля та конкурсів: як українці укладають шлюби під час війни

За даними Міністерства юстиції, за перші три тижні, попри війну, в Україні укладено майже 11 тисяч шлюбів.

Більшість — у РАЦСах, а деякі — у військових частинах. Молодята, які не встигли побратися у мирний час, поспішають зробити це на війні. Бо життя має продовжуватися.

Дивися, які особливості укладання шлюбу на передовій та які весільні подарунки у воєнний час.

Під час війни реєстрація звичних для мирного життя речей змінилася. Проте діти все ще народжуються, а люди — одружуються та помирають.

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як змінилася система реєстрації під час війни.