Без пышного застолья и конкурсов: как украинцы заключают браки во время войны

По данным Министерства юстиции, за первые три недели, несмотря на войну, в Украине заключили почти 11 тысяч браков.

Большинство — в ЗАГСах, а некоторые — в воинских частях. Молодые пары, не успевшие обручиться в мирное время, спешат сделать это в военное. Потому что жизнь должна продолжаться.

Смотри, какие особенности заключения брака на передовой и какие свадебные подарки в военное время.

Во время войны регистрация привычных для мирной жизни вещей изменилась. Однако дети все еще рождаются, а люди женятся и умирают.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как изменилась система регистрации во время войны.