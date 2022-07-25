Вместо 100 буханок мы выпекали 700! Малинский хлебзавод спасал украинцев, несмотря на обстрелы

Они вдохновляют, дают силы жить дальше и двигаться вперед. Все это о волонтерах и простых украинцах, которые, несмотря ни на что, продолжают делать свое дело.

Такими стали работники Малинского хлебзавода, которые, несмотря на обстрелы, не прекратили выпекать хлеб, а начали делать его еще больше.

Вместо 100 буханок в день они выпекали 700. И верили, что город под защитой наших героев – украинских военных.

Их было пятеро, а работы – гораздо больше! Ведь хлеб развозили бесплатно в отрезанные села Житомирской и Киевской областей. Те тоже помогали тем, чем могли.

Сейчас люди помогают немного меньше — они уже истощены, но как только происходит очередной ужас, украинцы сплачиваются опять, потому что такая мы нация!

Напомним, что ранее мы рассказывали об Олесе Нидзельской, которая под обстрелами пекла хлеб для голодных людей.