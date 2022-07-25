Lifestyle

Замість 100 хлібин ми випікали 700! Малинський хлібзавод рятував українців, попри обстріли

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 25 Липня 2022, 23:00

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