Замість 100 хлібин ми випікали 700! Малинський хлібзавод рятував українців, попри обстріли

Вони надихають, дають сили жити далі та рухатися вперед. Усе це про волонтерів та простих українців, які попри все продовжують робити свою справу.

Такими стали працівники Малинського хлібзаводу, які, попри обстріли, не припинили випікати хліб, а почали робити його ще більше.

Замість 100 буханок на день, вони випікали 700. І вірили, що місто під захистом наших героїв – українських військових.

Їх було п’ятеро, а роботи — значно більше! Адже хліб розвозили безкоштовно у відрізані села Житомирщини та Київщини. Ті теж допомагали тим, чим могли.

Зараз люди допомагають трохи менше — вони уже виснажені, але щойно стається чергове жахіття, українці гуртуються знову, бо така ми нація!

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про Олесю Нідзельську, яка під обстрілами пекла хліб для голодних людей.