Они воюют по советскому принципу “квадратов”: аэроразведчик Евгения Закревская о фронте

Ранее речь о Евгении Закревской заходила только в формате обсуждений о юристе, которая занимается делом Небесной Сотни. Но после 24 февраля женщина пошла в войска ВСУ и стала аэроразведчицей. В студии телемарафона Евгения Закревская рассказала Вадиму Карпьяку о ситуации на фронте и особенностях украинской аэроразведки.

Сейчас женщина со своей 92-й механизированной бригадой служит на харьковском направлении. Признается, что в последнее время воевать становится все сложнее из-за погоды: при таких условиях непросто вести аэроразведку или вылеты авиации.

— Нам труднее работать, чем россиянам. Ведь чтобы артиллерия поразила цель, ей нужно подтверждение аэроразведки. Россияне же бьют по всему и куда угодно.

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Исчерпываются ли у россиян запасы ракет и снарядов

Даже учитывая меньшую интенсивность обстрелов мирных городов и слухи о том, что скоро запасы врага закончатся, аэроразведчица Евгения Закревская говорит: на самом деле ничего у россиян не кончается.

Они до сих пор пользуются советской схемой обстрелов: бьют не точечно, а обстреливают целый квадрат. Поэтому никаких уменьшений запасов я не замечаю.

— После мобилизации противник собрал еще сил, россиян на войне стало еще больше. Это отражается на количестве попыток прорваться по харьковскому направлению, а количество их потерь не влияет на интенсивность боев.

У них также есть и авиаразведка. Мы понимаем, что у них есть определенные цели в нашем тылу и они поражают их, так что недооценивать вражескую разведку — не стоит, — уверяет Евгения.

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Об обеспечении украинской армии

Аэроразведчица говорит: на зиму армия уже обеспечена теплом. Единственное, в чем постоянно возникает острая недостаточность — автомобили.

Очень тяжело и дорого постоянно их ремонтировать. Есть также проблемы с передвижением и эвакуацией из-за этого.

Чтобы ориентироваться в событиях на фронте, следует внимательно следить за картой боевых действий в Украине и анализом специалистов ISW.

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