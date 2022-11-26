Вони воюють за радянським принципом “квадратів”: аеророзвідниця Євгенія Закревська про фронт

Раніше мова про Євгенію Закревську заходила лише у форматі обговорень про юристку, яка опікується справою Небесної Сотні. Та після 24 лютого жінка пішла до військ ЗСУ та стала аеророзвідницею. У студії телемарафону Єдині новини Євгенія Закревська розповіла Вадиму Карп’яку про ситуацію на фронті та особливості української аеророзвідки.

Зараз жінка зі своєю 92 механізованою бригадою служить на харківському напрямку. Зізнається: останнім часом воювати стає дедалі важче через погоду: за таких погодних умов важко вести аеророзвідку чи вильоти авіації.

— Нам важче працювати, аніж росіянам. Адже щоб артилерія уразила ціль, їй потрібне підтвердження аеророзвідки. Росіяни ж б’ють по всьому та будь-куди.

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Чи вичерпуються в росіян запаси ракет та снарядів

Навіть враховуючи меншу інтенсивність обстрілів мирних міст та чутки про те, що скоро запаси ворога скінчаться, аеророзвідниця Євгенія Закревська каже: насправді, нічого у росіян не закінчується.

Вони й досі користуються радянською схемою обстрілів: б’ють не точково, а обстрілюють цілий квадрат. Тому ніяких зменшень запасів я не помічаю.

— Після мобілізації противник назбирав ще сил, росіян на війні стало ще більше. Це відображається на кількості спроб прорватися на харківському напрямку, а кількість їхніх втрат не впливає на інтенсивність боїв.

У них також є і аеророзвідка. Ми розуміємо, що вони мають певні цілі в нашому тилу і вражають їх, тож недооцінювати ворожу розвідку — не варто, — запевняє Євгенія.

Про забезпечення української армії

Аеророзвідниця каже: на зиму армія уже забезпечена теплом. Єдине, в чому постійно виникає гостра недостатність — автомобілі.

Дуже важко й дорого постійно їх ремонтувати. Є також й проблеми з пересуванням та евакуацією через це.

Щоб орієнтуватися у подіях на фронті, варто уважно стежити за картою бойових дій в Україні та аналізом спеціалістів з ISW.

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