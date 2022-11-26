Люди

Вони воюють за радянським принципом “квадратів”: аеророзвідниця Євгенія Закревська про фронт

Вікторія Мельник, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 20:00

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