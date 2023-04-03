Сменил гитару на оружие! История директора музыкальной школы, вступившего в ряды Нацгвардии, но не покинувшего творчества

В Николаеве музыкант и директор музыкальной школы, не колеблясь, с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Почти на полгода забыл о музыке и овладевал новой военной специальностью.

Сейчас ценители его творчества — собратья-воины. Но родные стены музыкальной школы не забывает. Уже мечтает о реконструкции здания и открытии хореографического класса, а также о большом концерте со своими коллегами-музыкантами на честь нашей победы.

Андрей Криворучко уже десять лет как директор музыкальной школы, но сейчас там бывает редко. Кроме этого, мужчина еще и дирижер эстрадно-симфонического оркестра. В начале полномасштабной войны он волонтерил, а затем пошел в военкомат.

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Коллеги Андрея говорят, что решение директора не было неожиданностью, впрочем, очень за него беспокоятся. Сам музыкант рассказывает, что оружие пришлось взять в руки впервые. Овладел и новой военной специальностью — радист-радиотелефонист.

До начала великой войны в его музыкальной школе обучалось более двухсот детей. Сейчас здесь уже год не звучит музыка. В актовом зале на стенах до сих пор остались картинки учеников. Андрей хоть и бывает в детской школе не часто, но все равно заботится о ней. Здание — старинное, поэтому здесь особенная акустика.

В будущем мужчина мечтает восстановить здание и открыть хореографический класс. А пока участвует с коллегами в разных концертах и планирует еще один в музыкальной школе на честь нашей победы.

Наши военные очень креативные и проявляют свое творчество разными способами. Ранее мы рассказывали историю военного, играющего музыку на автоматах и Джавелинах.

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