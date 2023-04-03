Змінив гітару на зброю! Історія директора музичної школи, що вступив до лав Нацгвардії, але не покинув творчості

У Миколаєві музикант і директор музичної школи, не вагаючись, від перших днів повномасштабної війни вступив до лав Національної гвардії України. Майже на півроку забув про музику та опановував нову військову спеціальність.

Зараз поціновувачі його творчості — побратими-вояки. Та рідних стін музичної школи не забуває. Вже мріє про реконструкцію будівлі та відкриття хореографічного класу, а також і про великий концерт зі своїми колегами-музикантами до нашої перемоги.

Андрій Криворучко уже десять років як директор музичної школи, проте зараз там буває рідко. Крім цього, чоловік ще й диригент естрадно-симфонічного оркестру. На початку повномасштабної війни він волонтерив, а потім пішов до військкомату.

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Колеги Андрія кажуть, рішення директора не було несподіванкою, втім, дуже за нього непокояться. Сам музикант розповідає, зброю довелося взяти до рук уперше. Опанував і нову військову спеціальність — радист-радіотелефоніст.

До початку великої війни у його музичній школі навчалося понад двісті дітей. Зараз тут уже рік не лунає музика. В актовій залі на стінах досі залишились картинки вихованців. Андрій хоч і буває у дитячій школі не часто, але все одно опікується нею. Будівля закладу — старовинна, тому тут особлива акустика.

У майбутньому чоловік мріє відновити будівлю та відкрити хореографічний клас. А поки бере з колегами участь у різних концертах та планує ще один у музичній школі до нашої перемоги.

Наші військові дуже креативні та проявляють свою творчість різними способами. Раніше ми розповідали історію військового, який грає музику на автоматах та Джавелінах.

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